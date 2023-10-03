Galatasaray yönetiminden şaşırtan hamle! Eğer gerçekleşirse tam 1 milyon euro.. Galatasaray yönetimi bugün oynanacak olan Manchester United maçının kazanılması durumunda takıma prim ödeme kararı aldı. İşte takıma ve teknik heyete dağıtılacak prim miktarı..

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Okan Buruk ve öğrencileri bugün oynayacakları Manchester United maçından puan yada puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maçın kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray ile Manchester United tarihinde 7. kez karşıya gelecek. Daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 1 Manchester United 2 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti.

İki takım arasında oynanan son resmi maç 20 Kasım 2012'de İstanbul'da oynandı. Bu mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarının Manchester United maçını büyük bir sabırsızlıkla beklerken yönetimde aldığı bir karar ile takımı motive etmek istiyor.

Yönetimden prim kararı

Galatasaray yönetimi, Manchester United maçının kazanılması halinde futbolculara ve teknik heyete prim ödeme kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre sarı kırmızılı yönetimin, futbolculara ve teknik heyete ödeyeceği prim miktarı 1 milyon Euro.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan maçlar için 2.8 milyon euro para ödeniyor.

Sarı kırmızılı yönetim maçın kazanılması durumunda bu paranın 1 milyon eurosunu takıma ve teknik heyete dağıtacak..