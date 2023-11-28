Galatasaray'a Angelino piyangosu! Angelino için beklenmedik teklif.. Galatasaray'da istenileni veremeyen Angelino'nun geleceği merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda devi İspanyol oyuncuya talip oldu..

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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan istediği verimi alamadı.

Satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için kadroya alınmayan Angelino'nun geleceği merak uyandırıyor.

Angelino, Galatasaray formasıyla 3 maçta daha forma giyerse Galatasaray 6 milyon Euro karşılığında Angelino'yu transfer etmek durumunda kalacak.

Galatasaray yönetimi Leipzig ile görüşerek satın alma opsiyonunun kaldırılmasını isterken sürpriz bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki Angelino için sürpriz bir teklif geldi.

Ajax talip oldu

Galatasaray, Leipzig ile zorunlu satın alma opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

Hollanda ekibi Ajax'ın, İspanyol futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

İspanyol sol bek oyuncusunun Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor..

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Angelino bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.