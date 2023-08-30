Galatasaray'a dev gelir! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar gelir elde edecek? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi eleyerek adını 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran Galatasaray dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte sarı kırmızılıların kasasına girecek para miktarı..

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden temsilcimiz Galatasaray Play-Off turunda eşleştiği Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Geçen seneyi Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele etmeye başladı. Temsilcimiz 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşmişti. Galatasaray Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında 1-0 kazanarak 3. eleme turuna yükseldi.

Galatasaray 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Bu eşleşmede oynadığı maçları 3-0 ve 1-0 kazanan temsilcimiz adını Play - Off turuna yazdırdı.

Sarı kırmızılılar Play-Off turunda eşleştiği Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2 İstanbul'da ise 2-1 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak büyük bir gelir elde eden Galatasaray'ın kasasına girecek miktar merak uyandırdı.

Futbolseverler Galatasaray'ın elde edeceği geliri öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki Galatasaray ne kadar gelir elde edecek? İşte detaylar..

Galatasaray'a dev gelir

Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray yaklaşık 25 milyon euro gelir elde edecek.

Temsilcimiz gruplara kaldığı için 15,6 milyon Euro ayak bastı parası alacak. Ayrıca 1,5 milyon Euro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon Euro alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon Euro beraberlikte ise 930 bin Euro gelir elde edecek.