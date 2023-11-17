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Galatasaray'a gelmek istiyor! Genç yıldız Galatasaray için takımına rest çekti! 195 maç 41 gol 19 asist

Galatasaray'a gelmek istiyor! Genç yıldız Galatasaray için takımına rest çekti! 195 maç 41 gol 19 asist Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte o isim..