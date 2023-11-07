Galatasaray’a Muslera sürprizi! Bayern Münih – GS maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nde heyecan dorukta!
Grup mücadelelerinin 4. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2018’den bu yana Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih’e konuk olacak.
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmuştu.
Öte yandan Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası Bayern Münih karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fernando Muslera oynayacak mı? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…
Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman?
Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Fernando Muslera oynayacak mı?
Geçtiğimiz Kasımpaşa maçında dirseğinden sakatlanan Fernando Muslera’nın durumu netleşti. Deneyimli file bekçisi Bayern Münih maçı kamp kadrosuna dahil edildi.
Mauro Icardi gibi iğdeyle de olsa ilk 11’de yer almak istediğini belirtti. İğne sonrası ağrıların durumuna göre Muslera’nın oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
Galatasaray’ın muhtemel 11’i
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi