Haberler



Bilgi



Galatasaray’a Muslera sürprizi! Bayern Münih – GS maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray’a Muslera sürprizi! Bayern Münih – GS maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 4. haftasında Galatasaray, Bayern Münih'e konuk oluyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan file bekçisi Fernando Muslera'nın kadro yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fernando Muslera oynayacak mı? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...