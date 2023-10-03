Galatasaray'a tazminat şoku! Galatasaray, Tete transferi nedeniyle FIFA'lık oldu! Tam 150 milyon euro.. Tete'nin bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmasının ardından eski takımı Shakhtar Donetsk harekete geçti. Kulüp, FIFA'ya başvurarak Galatasaray ve Tete'den astronomik bir tazminat talebinde bulundu. Bu beklenmedik hamle, Galatasaray'ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı.

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Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Brezilyalı yıldız futbolcu Tete'nin eski takımı Shakhtar Donetsk, FIFA'ya başvurdu.

Ukrayna ekibi, Galatasaray ve Tete'den astronomik bir tazminat talebinde bulunduklarını duyurdu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle, Ukrayna'da bulunan futbolcular kulüplerinden ayrılmaya başladı.

Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi 2023 yılının sonunda bitecek olan Brezilyalı Tete, FIFA'nın uyguladığı kural sebebiyle Shakhtar Donetsk'ten erken ayrılarak Galatasaray'a transfer oldu.

Shakhtar Donetsk FIFA'ya başvurdu

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Tete'yi kadrosuna katan Galatasaray, FIFA'lık oldu.

Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Tete ve Galatasaray'ı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

Shakhtar Donetsk Yöneticisi Sergei Palkin bugün konu hakkında yaptığı yeni bir açıklama ile gündeme oturdu.

Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler."

Shakhtar Donetsk'in Galatasaray ve Tete'den 150 milyon euro'luk bir tazminat talep etmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

FIFA'nın konu hakkında nasıl bir karar vereceği ise henüz bilinmiyor.