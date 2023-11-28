Galatasaray’da bir devrin sonu! Okan Buruk yıldız ismi sildi

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'ten beklediği performansı alamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Faslı yıldız, Chelsea'den kiralık olarak transfer edilmiş olmasına rağmen, sarı-kırmızılı formayla henüz beklenen patlamayı yapabilmiş değil.
Teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'in performansındaki düşüşü değerlendirerek radikal bir karar aldı.
Sezon başında transfer edilen ancak istenilen seviyeye ulaşamayan Ziyech’i resmen sildi.
Hakim Ziyech için karar verildi
Galatasaray’da performans yönünden bekleneni karşılayamayan Hakim Ziyech için, teknik direktör Okan Buruk'tan karar geldi.
Alanyaspor karşısında yıldız oyuncuyu kulübeye çekme kararı alan Buruk, yerine ilk 11’de Dries Mertens’e şans vermeyi planlıyor.