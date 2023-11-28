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Galatasaray’da bir devrin sonu! Okan Buruk yıldız ismi sildi

Galatasaray’da bir devrin sonu! Okan Buruk yıldız ismi sildi Galatasaray’ın yıldızı için karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk, bir süredir performansında büyük düşüş yaşayan yıldızı oyuncuyu bir kalemde sildi.