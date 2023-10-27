Galatasaray’da iki ayrılık birden! İşte yeni takımları… Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların gözdesi haline gelen 2 yıldız golcü için dev kulüpler sıraya girdi.

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Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e mağlup olan sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig’de de tek beraberliği bulunan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans ortaya koyan birçok futbolcuya talip çıkıyor.

Taraftarların gözdesi haline gelen 2 yıldız golcü için dev kulüpler sıraya girdi.

Premier Lig devi Sasha Boey'e talip!

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan Fransız yıldız golcü Sasha Boey’in adı uzun zamandır Arsenal ile anılıyordu. Yıldız futbolcuyu şimdi de Machester United istiyor.

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Manchester United savunmada sıkıntı yaşıyor ve Boey ile bu sorunu çözmek istiyor.

Fanatik’te yer alan habere göre ise; Manchester United, Galatasaray’ın savunma oyuncusu Sasha Boey için Arsenal’a rakip olacak. İki dev takımın Ocak ayında Galatasaray’a teklif yapması bekleniyor.

Aston Villa, Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı!

Aston Villa, bu sezonun başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Şimdiyse, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu gözüne dikti.

Kerem, özellikle Manchester United maçındaki etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’nin gözünden kaçmadı.

Ancak sadece Aston Villa değil, Tottenham da 25 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor. İngiliz medyası, bu iki Premier Lig ekibinin Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu için ara transfer dönemini beklediğini iddia ediyor.