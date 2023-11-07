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Galatasaray'da şoke eden ayrılık! Gelmesiyle gitmesi bir oldu

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! Gelmesiyle gitmesi bir oldu Hem Şampiyonlar Ligi’nde, hem de Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isim ile yollarını ayırıyor. Yerine gelecek isim belli oldu.