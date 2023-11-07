Galatasaray'da şoke eden ayrılık! Gelmesiyle gitmesi bir oldu

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'nin performansından memnun değil.
Sarı-kırmızlı kulüp, yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.
Ndombele, transfer olduğundan beri Galatasaray formasıyla istenilen seviyede bir performans sergileyemedi ve kadroya girmekte zorlanıyor.
Bu nedenle, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sabrı tükenmiş durumda.
İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan Ndombele, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray, bu oyuncunun kontratını devrede feshetmeyi düşünüyor.
8 numara pozisyonu için yeni bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde gündemine gelen bir isim için girişimlere başlayacak.
Bakın Ndombele'nin yerine bakın kim gelecek...
Yerine o isim düşünülüyor!
Ndombele’nin yerine 8 numara takviyesi planlayan Galatasaray’ın gündeminde ise Emil Breivik var.
Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Molde maçında sahada Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yaşatan 23 yaşındaki Norveçli oyuncu Emil Breivik, Galatasaray'ın ilgisini çekmişti.
Galatasaray'ın ilk girişimi, Emil Breivik'in kulübü Molde tarafından olumsuz bir şekilde yanıtlanmıştı.