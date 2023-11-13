Galatasaray’da şoke eden ayrılık: Okan Buruk "Buraya kadar" dedi Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda bir devir daha kapanıyor…

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 31 puanla 2. sırada yer alıyor.

Aynı zamanda Devler Ligi’nde gruptan çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son haftalarda form grafiği düşen yıldız oyuncu, eleştirilerin hedefi haline geldi. Okan Buruk ise takımın geleceği ve performansı için önemli bir karar aldı.

Bir devrin sonu geldi!

Galatasaray’da sezona iyi başlayan Kerem Aktürkoğlu’nun son haftalarda formdan düşmesi dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

Durumun böyle şekillenmesi sosyal medyada ayrılık iddialarına sebep oldu. İddialara göre devre arasında yıldız oyuncunun takımdan ayrılması düşünülüyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.