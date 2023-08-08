Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Tete kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Galatasaray'ın transfer etmek üzere olduğu Tete hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Tete? İşte merak edilen kariyeri..

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Shakhtar Donetsk'den ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız futbolcu Tete'yi kadrosuna katmak üzere.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın Tete ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Tete hakkında Fenerbahçe dün bir açıklama yaparak transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tete hakkında çıkan transfer iddialarının ardından futbolcu hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir Tete? İşte 23 yaşındaki futbolcunun merak edilen kariyeri..

Tete kimdir?

Tam adı Mateus Cardoso Lemos Martins olan Tete 15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

23 yaşındaki futbolcu kariyerine Gremio takımının altyapısında başladı. 2008-2019 yılları arasında Gremio altyapısında forma giyen Tete profesyonel kariyerine Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımında başladı.

2019 yılında Shaktar Donetsk'e transfer olan yıldız futbolcu burada 4 sezon forma giydikten sonra 2021/2022 sezonunda Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. Lyon formasıyla 26 maça çıkan Tete 8 gol kaydetti.

Tete, Lyon'un ardından Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralık olarak gitti. Leicester formasıyla 14 maça çıkan Tete 1 gollük katkı sağladı.

23 yaşındaki başarılı futbolcunun önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.