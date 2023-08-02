Galatasaray'dan bir transfer daha! Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Demirbay'ın kariyeri.. Galatasaray'ın transfer ettiği Kerem Demirbay hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için Kerem Demirbay ile anlaştı.

Şimdiye kadar yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Galatasaray yaz transfer sezonunda Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Cedric Bakambu ve Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Transferlerine devam eden Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Resmi açıklamanın ardından Kerem Demirbay İstanbul'a geldi.

Peki, Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kerem Demirbay'ın kariyeri..

Kerem Demirbay kimdir?

Kerem Demirbay 3 Temmuz 1993 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Türk kökenli Alman futbolcu Kerem Demirbay futbola 1999 yılında Schalke 04 altyapısında başladı.

2007 yılına kadar Schalke 04 forması giyen Kerem Demirbay 2007/2008 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. Burada bir sezon forma giyen Kerem Demirbay, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Borussia Dortmund'a geri döndü.

2012 yılında 3. Lig'de mücadele eden Borussia Dortmund 2 takımına yükselerek profesyonel kariyerine ilk adımı attı.

Kerem Demirbay 2014-2015 sezonunda Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern' e kiralandı.

2015-2016 sezon başı kampını Hamburg'da geçiren futbolcu, takımda düşünülmeyince tekrar Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz kiralandı.

2016-2017 sezonunda Hoffenheim 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Hoffenheim'da 88 maçta forma giyen Kerem Demirbay bu maçlarda 12 gol 25 asist yaptı.

Kerem Demirbay 2019 yılında Bayer Leverkusen takımına transfer oldu. Leverkusen'de 4 sezon forma giyen Kerem Demirbay'ın 2023/2024 sezonunda Galatasaray forması giyecek.