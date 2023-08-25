Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı: O ismi resmen açıkladılar! Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Anderson Talisca ve Sergio Ramos gibi yıldız isimlerle adı anılan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin gündeminde olan Premier Lig’in yıldızını takımına katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi 3-2 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj elde etti. Zaferin ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer döneminde etkileyici hamleler yapan sarı-kırmızılılar, takviye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle stoper ve orta saha pozisyonlarına takviye yapmak isteyen Cimbom, transfer piyasasında adından söz ettiren isimlerle temas kuruyor.

Stoper pozisyonu için dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile temas halinde olan Galatasaray, tecrübeli oyuncunun transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

Orta saha takviyesi için, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin gündeminde olan ve Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi takımına katmak istiyor.

Fransızlar duyurdu!

Fransız basını adı Fenerbahçe ile de anılan Ndombele için flaş bir iddia ortaya attı. Sport.fr'de yer alan habere göre; Tanguy Ndombele, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon civarında bir bonservis bedeli istediği belirtildi.