Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı: Milli yıldız imzayı atıyor Şampiyonlar Ligi grup maçına hazırlanan Galatasaray, orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek ve gruptan çıkmayı garantilemek adına ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar, orta sahada güçlü bir takviye yapmak için hedef belirledi ve transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli takımın yıldız oyuncusu, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında.

Orta sahadaki potansiyel eksiklikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızı renklerine bağlamakta ısrarlı.

Milli yıldız adım adım Galatasaray'a...

Hürriyet’te yer alan habere göre; Galatasaray, Milli Takım’da forma giyen Salih Özcan için teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli yıldız için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Salih Özcan'ın, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu gelen haberler arasında.