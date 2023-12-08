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Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmıştı! Performansıyla şok etti! 16 maç 0 gol 0 asist!

Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmıştı! Performansıyla şok etti! 16 maç 0 gol 0 asist! Geçen sezon Galatasaray forması Nicolo Zaniolo bu sezon gösterdiği performans ile gündeme geldi. Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo yeni takımında istenileni veremedi.