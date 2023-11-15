Galatasaray'dan sol beke sürpriz isim! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.. Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o futbolcu.

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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği verimi alamayan Galatasaray, sol bek mevkisi için transfere hız verdi.

Angelino’nun performansını yetersiz bulan Galatasaray, Leipzig ile "20 maçta oynama" maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in sol bek oyuncusu Bradley Locko'yu gündemine alan Galatasaray bu transfer gerçekleşmezse rotasını sürpriz bir isme çevirecek.

Caner Erkin sürprizi

Habertürk'te yer alan habere göre Galatasaray sol bek transferi için Caner Erkin'i gündemine aldı.

Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklediği sol bek Bradley Locko ve orta sahadaki gelişmelere bağlı olsa da Galatasaray ilerleyen günlerde Caner Erkin için resmi girişimlere başlayabilir.

Caner Erkin, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

36 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynadığı 11 maçta 5 gol 4 asist ile oynuyor. Takımının attığı 9 gole doğrudan etki eden Caner Erkin performansı ile dikkat çekti.

Caner Erkin 2009/2010 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti..