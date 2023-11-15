Galatasaray'ı pişman eden performans! Eski Galatasaraylı son 7 maçta 8 gol attı Eski Galatasaraylı genç forvet Erencan Yardımcı bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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2021 yılında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı bu sezon Pendikspor forması giyiyor.

Erencan Yardımcı bu sezon Pendikspor forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başlayan Erencan Yardımcı 2017 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi.

Galatasaray U-16 ve U-17 takımlarında forma giyen Yardımcı 1 Temmuz 2019 tarihinde Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile ilk resmi maçına 26 Kasım 2019 tarihinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge deplasmanında uzatmaların son dakikasında oyuna girerek çıktı.

1 Şubat 2021'de 4,2 milyon TL bonservis bedeliyle 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor'da fazla forma şansı bulamayan Erencan, Alanyaspor'a kiralandı.

Genç futbolcu bu sezon ise Pendikspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 21 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı takımının son 6 maçında 4 gol attı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 12.haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u Erencan Yardımcı'nın attığı gol ile 1-0 yenmeyi başardı.

Pendikspor'un bu sezon en çok dikkat çeken ismi olan Erencan Yardımcı performansıyla göz dolduruyor.

Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı bu sezon gösterdiği performans ile Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekti.

Son 7 maçta 8 gol attı

Erencan Yardımcı oynadığı son 7 resmi maçta 8 gol attı. Pendikspor forması ile 4 gol kaydeden Erencan Yardımcı Türkiye U21 takımıyla forma giydiği son iki maçta 4 gol kaydetti.