Galatasaray'ın kasası dolacak! Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Galatasaray'ın en formda isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İşte Barış Alper Yılmaz hakkında ortaya atılan son iddia...

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Galatasaray'ın son haftalarda en çok dikkat çeken isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin dikkatlerini üstüne çekmeyi başardı.

Okan Buruk'un farklı mevkilerde görev verdiği Barış Alper Yılmaz performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Son haftalarda yükselen performansıyla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Barış Alper dev kulüplerin radarına girdi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 Süper Lig maçında 3 gol attı.

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 36 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

2021 yılında Keçiörengücü'nden bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter transfer etmek istiyor

La Ragione'nin haberine göre Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a servet ödemeye hazırlanıyor.

Birçok İtalyan kulübününde radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz için ne kadar bir bonservis bedeli belirleyeceği ise merak uyandırıyor.