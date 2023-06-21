Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Bugün yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İşte kura çekiminin canlı yayınlanacağı o kanal..

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı 2. ön eleme turunda kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şeklindeki sorular futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Futbolseverler kura çekiminin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını internette araştırmaya başladı. UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak. Peki kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.. Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.