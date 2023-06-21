Galatasaray'ın şampiyonlar ligi maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Litvanya ekibi FK Zalgiris Vilnius ile Makedonya takımı FC Struga'nın galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını Nef Stadyumu'nda oynayacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından eşleşmeler belirlendi.
Galatasaray'ın rakibininde belli olduğu kura çekiminin ardından Galatasaray'ın ilk maçını ne zaman oynayacağı araştırılmaya başladı.
Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına hangi tarihte çıkacak? İşte Galatasaray'ın maç programı..
Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.