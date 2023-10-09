Galatasaray’ın yeni sezon 3. forması ortaya çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor… Sarı-kırmızılı taraftarlarının heyecanla beklediği, Galatasaray’ın yeni çubuklu forması basına sızdı. Formanın satışa çıkacağı tarih ve fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Süper Lig’in devlerinden Galatasaray, tarihi anlamlar taşıyan bir forma ile taraftarlarını heyecanlandırıyor.

Kulüp, 1923 yılına dayanan köklü bir geçmişe sahip olan formadan ilham alarak yeni bir çubuklu forma tasarladı. Bu özel forma, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla büyük beğeni toplamıştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yeni formanın satışa çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

Galatasaray yönetimi, özellikle Beşiktaş derbisi öncesi 16 Ekim'de bu tarihi formayı satışa çıkarmayı hedefliyor.

Fiyatı dudak uçuklatıyor

Fanatik’in haberine göre; Galatasaray’ın yeni sezon çubuklu forması 2600 TL’den satışa çıkacak.

İşte yeni sezon forması...