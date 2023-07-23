Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Taraftarlar yeni yıldızın hayatını ve oynadığı takımları araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Güçlü transferlerle yeni sezona başlamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray’dan gelen açıklamada “Transfer görüşmelerine başladığımız Cedric Bakambu, İstanbul’da!” sözlerine yer verildi. Yıldız futbolcunun “Merhaba Cimcom” sözlerinin ardından taraftarlar, Bakambu hakkında araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler arama motorlarında, “Cedric Bakambu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bakambu hangi takımlarda oynadı?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar… Cedric Bakambu kimdir? 11 Nisan 1991 yılında Fransa’da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux’da başladı. Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 182 cm boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Hangi takımlarda oynadı? Kariyerine Sochaux'da başlayan başarılı futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi.