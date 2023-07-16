Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, yeni transferi Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Halil Dervişoğlu’nun biyografisini ve oynadığı takımları araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer bombasını patlattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kadrosuna kattığı genç yıldızı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Milli oyuncunun transfer bedeli ise 500 bin Euro.

Brentford’dan gelen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların gündemi haline geldi. Oyuncunun hangi takımlarda oynadığı merak konusu.

Peki Galatasaray’ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Halil Dervişoğlu kimdir?

8 Aralık 1999 yılında dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, Hollanda’da dünyaya geldi. Türk milli futbolcu, santrafor mevkisinde oynuyor.

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 2021 yılında ilk milli maçına çıktı. Ardından İngiltere’nin Brentford takımına transfer oldu.

Yıldız futbolcu, 2021-2022 yılları arasında Galatasaray’a kiralık gelmişti. Galatasaray kulübü, futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Halil Dervişoğlu hangi takımlarda oynadı?

2018-2020 Sparta Rotterdam

2020- Brentford

2020-2021 Twente (kiralık)

2021-2022 Galatasaray (kiralık)

2022-2023 Burnley (kiralık)