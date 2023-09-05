Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri... Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Tanguy Ndombele, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. İmzaların atılması beklenirken futbol tutkunları yıldız oyuncuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Tanguy Ndombele kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ndombele hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

ensonhaber.com

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Tottenham Hotspur'un başarılı oyuncusu Tanguy Ndombele ile yapılan anlaşma büyük bir heyecan yarattı.

Fransız futbolcu, Paris'ten özel uçakla İstanbul'a geldi ve Atatürk Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların da karşılamasıyla karşılandı.

Fransız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a resmi olarak imza atacak.

Ndombele transferinde yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından, yıldız oyuncunun kariyeri merak konusu oldu.

Peki Galatasaray’ın yeni transferi Tanguy Ndombele kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ndombele hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Tanguy Ndombele kimdir?

28 Aralık 1996 doğumlu olan Fransız oyuncu Tanguy Ndombele, 181 cm boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Piyasa değeri ise 22 milyon Euro.

Kariyeri boyunca Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham ve Napoli gibi önemli kulüplerde forma giydi. Toplamda 277 maçta 19 gol atıp 35 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan 26 yaşındaki Tanguy Ndombele, 40 maçta görev yapmış olmasına rağmen sadece 1261 dakika oynadı. Bu süre zarfında 2 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.