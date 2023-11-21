Galatasaray'ın yıldızına Avrupa'dan talip var! O kulüp kapıyı çalacak... Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey sözleşme arifesinde... Henüz anlaşmaya varmayan futbolcuya Avrupa'dan talip olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Milli ara sonrası Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kazan kaynıyor...

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansıyla takımın yükselen ismi Sacha Boey oldu.

Geçen sezon 33 maça çıkan bunların 32'sinde ilk 11 oynayan Sacha Boey, bu sezon da 20 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirildi. Fransız futbolcu bu sezon 1 gol atarken, geçen sezon 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey’in devre arasında satılmaması için Galatasaray cephesinde hareketlilik söz konusu.

Skorer Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Nevzat Dindar, Sacha Boey'a talip olan kulübü ve dev teklifi açıkladı.

İşte o açıklamalar...

"Inter kapıyı çalacak"

"Sacha Boey konusunda bir anlaşma yok. Ama sözleşmesi devam ediyor ve belli ki yazın en kötü iyi bir rakama satılabilir. Aceleci olmaya gerek yok. Boey 2.5 milyon euro istiyor. Netice olarak 1.2, 1.3 kabul ederse sözleşmesi uzatılır.

Bence sürpriz İtalya'dan olacak Inter'in 25-30 milyon bandında Galatasaray'ın kapısını çalacağı söyleniyor. Hem Inter hem de Galatasaray açısından cazip. Ama devre arasında Galatasaray satmayabilir önümüzdeki sezondan itibaren bir anlaşma da yapabilir."