Galatasaray’ın yıldızına talih kuşu kondu! İşte yeni takımı… Geçtiğimiz hafta Bayern Münih maçında performansıyla göz dolduran Galatasaray’ın yıldızına resmen talih kuşu kondu. İtalyan devi yıldız isme kancayı taktı. Gözler Erden Timur'a çevrildi.

ensonhaber.com

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Galatasaray, geçtiğimiz hafta Alman ekibi Bayern Münih’i konuk etti.

Karşılaşma 3-1'lik mağlubiyetle sonuçlansa da, sarı kırmızılıların sahadaki mücadelesi ve performansı, takdiri hak eden bir görüntü sergiledi.

Büyük mücadele sonrasında hem rakip takımın oyuncuları hem de birçok kulüp, Galatasaray’ın performansını değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi mücadelesinde dikkat çeken isimlerden birine İtalyan ekibi kancayı taktı.

Erden Timur'un onay vermesi halinde, yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması düşünülüyor.

İtalyan devi Abdulkerim Bardakçı'nın peşinde!

Fanatik’te yer alan habere göre; Bayern Münih maçında performansıyla dikkat çeken Abdulkerim Bardakçı’ya Serie A ekibi Milan talip oldu. Bardakçı’nın performansına hayran kalan Milan, sezon sonunda 10 milyon euroluk teklif yapacak.

Erden Timur ise yıldız oyuncuyu elinde tutmak için zam yapacağı öğrenildi.