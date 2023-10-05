Galatasaray’ın yıldızından şoke eden haber! Resmen takımdan silindi Galatasaray’da gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren Fransız yıldız Sacha Boey için şoke eden bir gelişme yaşandı. Duyan kulaklarına inanamadı. Yıldız golcü resmen kadro dışı bırakıldı.

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Galatasaray'ın son dönemdeki parlak performansıyla dikkat çeken Fransız oyuncusu Sacha Boey için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Genç yetenek Sacha Boey, hem saha içindeki başarılı performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarda Milli Takım forması giymek istediğini dile getirmişti.

Kadroya davet edilmedi

Fransa Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri için Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunu açıklarken, sarı-kırmızılıların sağ beki Sacha Boey, aday kadroda kendine yer bulamadı.

Genç oyuncunun milli takıma seçilmemesi, futbolseverleri ve taraftarları şaşkına çevirdi.

Sacha Boey'in milli takım kariyeri için hala umutlu olduğu belirtilirken, Galatasaray'daki başarılı performansıyla kendini kanıtlamaya devam edeceği kesin.