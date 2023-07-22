Galler - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Galler - Türkiye maçının yeri belli oldu..

Galler ile Türkiye arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçının detayları belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 21 Kasım’da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın oynanacağı stadyum açıklandı.
A Milli Takımımız, 19 Haziran'da D Grubu dördüncü maçında Galler'i Samsun'da konuk etmişti. Milli takımımız Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etmişti.
Türkiye ile Galler arasında grupta oynanacak olan ikinci maçın oynanacağı stadyum belli oldu.
Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..
Galler - Türkiye maçı ne zaman?
Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galler ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele 21 Kasım'da Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Maç TSİ ile 22.45'te başlayacak.