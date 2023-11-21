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Galler - Türkiye maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı TRT 1'de mi?

Galler - Türkiye maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı TRT 1'de mi? Galler ile Türkiye arasında oynanacak maç için geri sayım başladı. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler'e konuk oluyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli takımımız D Grubu'ndaki Galler maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maçı 3-2 kazanarak moral depoladı. Millilerimiz grupta oynanan ilk Galler maçını 2-0 kazandı. O karşılaşmada gollerimizi Umut Nayir ve Arda Güler kaydetmişti. Futbolseverler Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler ile Türkiye arasında oynanacak maç 21 Kasım 2023 Salı (bugün) günü saat 22.45'te oynanacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Galler : Ward, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore Türkiye : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf, Kerem, Kenan, Barış Alper Yılmaz