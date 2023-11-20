Galler - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maç öncesinde Almanya ile bir hazırlık maçı oynadı.
A Milli takımımız Almanya'yı deplasmanda 3-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Almanya maçının ardından moral depolayan A Milli Futbol takımımız Galler maçında grup liderliği için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Milli takımımız Galler ile grupta oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Futbolseverler Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçın detaylarını merak etmeye başladı.
Galler - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Peki, Galler - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Galler - Türkiye maçı ne zaman?
Galler ile Türkiye arasında oynanacak maç 21 Kasım 2023 Salı günü saat 22.45'te oynanacak.
Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?
Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.