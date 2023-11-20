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Galler - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?

Galler - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Galler - Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşaması son maçın Galler'e konuk oluyor. İşte Galler - Türkiye maçının merak edilenleri..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maç öncesinde Almanya ile bir hazırlık maçı oynadı. A Milli takımımız Almanya'yı deplasmanda 3-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Almanya maçının ardından moral depolayan A Milli Futbol takımımız Galler maçında grup liderliği için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Milli takımımız Galler ile grupta oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmayı başarmıştı. Futbolseverler Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçın detaylarını merak etmeye başladı. Galler - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler ile Türkiye arasında oynanacak maç 21 Kasım 2023 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Galler - Türkiye maçı hangi kanalda? Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.