Galler - Türkiye maçı TRT 1'de! Galler - Türkiye maçı canlı izle..
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 Elemeleri D grubu son maçında Galler ile karşılaşıyor. Saat 22:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız liderlik için sahaya çıkıyor.

Zorlu mücadele Galler'de bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanıyor.

Galler - Türkiye maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler aramalarına hız kazandırdı.

Galler - Türkiye maçını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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