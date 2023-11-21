Galler - Türkiye maçı TRT 1'de! Galler - Türkiye maçı canlı izle..

ensonhaber.com
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 Elemeleri D grubu son maçında Galler ile karşılaşıyor. Saat 22:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız liderlik için sahaya çıkıyor.
Zorlu mücadele Galler'de bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanıyor.
Galler - Türkiye maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler aramalarına hız kazandırdı.
Galler - Türkiye maçını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.