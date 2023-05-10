GAMER nedir? GAMER seçim modülü ne demek? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı'nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' talebini reddetti. Peki, GAMER nedir? GAMER seçim modülü ne demek? İşte detaylar...

İçişleri Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarını iletmesini talep etmişti.

YSK bu talebi reddetti.

Habere kulak kabartan seçmenler ise "GAMER seçim modülü nedir" sorusunu gündeme taşıdı.

GAMER'in açılımı ve seçim modülü merak konusu oldu.

Peki GAMER nedir? GAMER seçim modülü ne demek? İşte detaylar...

GAMER nedir

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkei (GAMER), bakanlık merkezinde ve 81 ilde kuruldu.

GAMER, bir olay öncesi, olay anı ve olay sonrası tüm iş ve işlemlerin yönetimini sağlayan ve bir olayı öngörmeye yönelik bilgiler sunarak 7/24 çalışan bir yazılım projesidir.

GAMER sayesinde kamu düzeni ve güvenliğini bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda, bakanlık ve devletin ilgili tüm birimleriyle, doğru bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanıyor.

GAMER seçim modülü nedir

GAMER bünyesinde hazırlanan seçim modülünde, seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılabilmesi için Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının iletilmesinin talep edildi.

YSK, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi teklifini reddetti.