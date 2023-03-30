GASKİ duyurdu! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 29 Mart GASKİ su kesinti listesi..

ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Gaziantep'te arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleleri GASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Mart 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..

GASKİ duyurdu! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 29 Mart GASKİ su kesinti listesi..

Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler

Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI