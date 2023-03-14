GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 14 Mart GASKİ su kesinti listesi.. GASKİ, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'de de yıkıma yol açmıştı.

Son yılların en büyük deprem felaketinin ardından birçok bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı.

Depremden sonra bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendiren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su alma yapılarında hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacağını açıkladı.

Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?, "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?" gibi sorularına cevap aramaya başladı.

Peki Gaziantep'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 14 Mart 2023 Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI