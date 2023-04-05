GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 5 Nisan GASKİ su kesinti listesi.. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'de de hasara neden olmuştu.

Son yılların en büyük deprem felaketinin ardından birçok bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) depremin ardından yaptığı açıklamada su alma yapılarında hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacağını açıklamıştı.

O tarihten bu yana vatandaşlar internette "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?, "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesildi?" gibi sorularına sık sık yanıt aramaya başladı.

Peki Gaziantep'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI