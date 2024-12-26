Gassal maaşları 2025: Bir gassal ne kadar kazanır

Yağmur Dinç

İslam dininde cenazenin yıkanması, ölen kişinin hem bedenine hem de ruhuna saygı göstermek ve onun ahirete temiz bir şekilde uğurlanmasını sağlamak için yapılır. Bu uygulama, İslam'ın temizlik ve arınmaya verdiği önemi yansıtan bir ibadettir ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetine dayanır.

Ölüyü yıkayan kişi ise "gassal" olarak bilinir. Gassal, Arapça kökenli bir kelime olup "yıkayan" anlamına gelir.

TRT'in yeni dijital dizisi ile birlikte yeniden revaçta olan gassalık, merak konusu oluyor.

Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur, ne kadar kazanır gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte "gassal" hakkında bilgiler...

NASIL GASSAL OLUNUR

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

KİMLER GASSAL OLABİLİR

Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.

Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.

Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

GASSAL MAAŞLARI 2025

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir.

Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:

Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL

3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL

6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL

25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL