Gassal maaşları 2025: Bir gassal ne kadar kazanır

İslam dininde cenazenin yıkanması, ölen kişinin hem bedenine hem de ruhuna saygı göstermek ve onun ahirete temiz bir şekilde uğurlanmasını sağlamak için yapılır. Bu uygulama, İslam'ın temizlik ve arınmaya verdiği önemi yansıtan bir ibadettir ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetine dayanır.
Ölüyü yıkayan kişi ise "gassal" olarak bilinir. Gassal, Arapça kökenli bir kelime olup "yıkayan" anlamına gelir.
TRT'in yeni dijital dizisi ile birlikte yeniden revaçta olan gassalık, merak konusu oluyor.
Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur, ne kadar kazanır gibi sorular gündemde yer alıyor.
İşte "gassal" hakkında bilgiler...
NASIL GASSAL OLUNUR
Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak
MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
KİMLER GASSAL OLABİLİR
Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.
Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.
Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.
GASSAL MAAŞLARI 2025
Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir.
Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:
Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL
3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL
6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL
25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL