Gazi maaşları ne kadar oldu? Bakan Bilgin duyurdu! 2023 Yeni zamlı gazi maaşları miktarı... Son olarak en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gazi maaşları hakkında yeni açıklama geldi. Peki yeni zamlı gazi maaşları ne kadar oldu?

Gazi maaşları hakkında Bakan Vedat Bilgin'den yeni açıklama geldi. Son olarak emekli maaşına zam uygulaması gelmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Bakan Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmayı duyurdu ve gazi maaşlarına zam geleceğini açıkladı. İşte zamlı maaş miktarı... Gazi maaşları ne kadar oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gazi maaşlarının ne kadar olduğu merak edildi. Bakan Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine yükselttiklerini duyurdu. Asgari ücret düzeyine çıkarıldı Bilgin, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. "Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz." diyen Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." diyerek sözlerini sürdürdü.