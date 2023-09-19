Gazi Unvanına Layık Mesajlar: 19 Eylül Gaziler Günü Sözleri 2023! "Vatan size minnettar" Ömürlük bir şeref olan gazi unvanını taşıyan vatandaşlarımızın anıldığı 19 Eylül Gaziler Günü, bugün kutlanıyor. Gazilerle ilgili paylaşım yapmak isteyenler, "Gaziler Günü mesajları ve sözleri" araştırıyor.

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Vatanı uğruna canını ortaya koyan her bir fert, Türk milletinin kahramanıdır. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda savaşmış, ruhen ve bedenen yaralanmış her vatandaşımız gazidir.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen büyük zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurtuluşun simgesi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildi.

19 Eylül 1923 tarihine gelen bu unvanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmesinin ardından her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaya ve yurdun dört bir yanında kutlanmaya başlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, gazilerin fedakarlıklarını hatırlamak ve onların hizmetlerini takdir etmek için bir vesiledir.

Bu güne dair paylaşım yapmak isteyenler, "19 Eylül Gaziler Günü mesajları" başlığıyla araştırma yapıyor.

İşte derin anlamlar taşıyan, duygusal ve minnettar Gazilikle ilgili sözler...

Gaziler Günü mesajları 2023

Kahraman Askerimizin taşıdığı "GAZİ" ruhu olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Bir şehidimin kanıyla sulanan toprağa ihanet edemem, bir de şehit olmak için dua eden gazimin hakkını ödeyemem!

Kimi gözlerini, kimi ellerini, kimi ayaklarını ay yıldız için feda eden, yürekli, cesur kahramanlara minnettarız. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. “Ama vatanım olmadan yaşayamam.” diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gazilerimiz, sadece yaşarken değil, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir.