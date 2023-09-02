Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler Gaziantep FK - Galatasaray maçının başlayacağı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Erdal Güneş yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 3 maçıda kaybetti. Henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK taraftarı önünde puan almak için sahaya çıkacak.
Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ise ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Sarı kırmızılılar ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalırken ikinci haftada Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı 2 Eylül Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi