Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray maçının detayları merak uyandırdı. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

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Gaziantep FK ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Gaziantep FK - Galatasaray maçının başlayacağı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Erdal Güneş yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 3 maçıda kaybetti. Henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK taraftarı önünde puan almak için sahaya çıkacak.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ise ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Sarı kırmızılılar ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalırken ikinci haftada Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 2 Eylül Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi