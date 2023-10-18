Gazze için yastayız! Milli yas kaç gün? Ne zaman bitecek? İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edildi. Peki milli yas kaç gün sürecek? Ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

ensonhaber.com İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ediyor. Son olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'n bombalayan İsrail, yüzlerce masum vatandaşın ölümüne sebep oldu. Gazze için ülkemizde "milli yas" ilan edildiğini açıkladı. Milli yasın kaç gün süreceği de merak ediliyor. Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas son gün ne zaman? gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte detaylar... Milli yas ne zaman bitecek? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı. MİLLİ YAS nedir, ne demek? Milli (ulusal) yas ilan edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...