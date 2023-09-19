Geç kalmayın! Diyanet hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar? 2024 yılında kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac ön kayıt süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, hac ön kayıtları ne zaman bitecek? Hac ön kayıt nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Hac ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biri olan ve yaşayan her Müslüman için bir defa olsa yapılması gereken bir ibadettir.

Bu yolculuk, inançlarını daha da derinleştirmek ve manevi bir deneyim yaşamak isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsattır.

Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahip olan hac ibadeti, her yıl binlerce Türk vatandaşını kutsal topraklara çekiyor.

2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce Müslüman için hac kayıtları 13 Eylül'de başlamıştı.

Vatandaşlar, kutsal topraklara yolculuk için kayıt sürecinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor?

2024 yılı hac kayıtları 13 Eylül tarihinde başladı ve 11 Ekim tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

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Hac ön kayıt ücreti ne kadar?

İlk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 TL'lik hac ön kayıt ücretini yatıracak.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.

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