Geceleri zerdeçallı yoğurt yiyin, bakın neler oluyor... Zerdeçalı yoğurtla karıştırıp yiyenler, gece boyunca vücudunu onarıyor diyebiliriz. İşte faydaları!

ensonhaber.com

Altın baharat olarak bilinen zerdeçal, yoğurtla birleştiğinde vücuda faydaları kat kat artış gösteriyor.

Zerdeçal, içeriğindeki "curcumin" adlı bileşen sayesinde baştan sonra ilaç görevi görüyor.

Özellikle yoğurt ile karıştırılıp yenir ise kemik sağlığı, bağırsak sağlığı, ruh sağlığı ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun önüne geçiyor.

Her gece uyumadan önce bir kase yoğurt ile zerdeçalı buluşturmak hem lezzetli hem faydalı...

İşte zerdeçallı yoğurdun faydaları!

Sindirim sistemi dostu zerdeçal-yoğurt kürü, bağırsaklarınızı harekete geçirecek ve kabızlığı ortadan kaldıracaktır.

Kemik ağrılarınız var ise, her gece zerdeçallı yoğurt yiyip uyursanız ağrısız geceler geçirebilirsiniz.

Zerdeçal, kan şekerini dengeler ve açlıktan uzaklaştırır.

Zerdeçallı yoğurt, vücudun enfeksiyon oluşturmasını engeller.