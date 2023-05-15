Geçersiz oy sayısı ne kadar? İşte seçimlerde geçersiz sayılan oy sayısı..

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde milyonlarca seçmen sandığa giderek oy kullandı.
Seçmen sayısının 64.190.651 olduğu seçimlere katılım oranı %87.21 olarak açıklandı.
Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kılıçdaroğlu %44.79, Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı.
En çok merak edilen konuların başında ise geçersiz sayılan oyların sayısı geliyor. Peki seçimlerde geçersiz oy sayısı ne kadar oldu? İşte o rakam..
Geçersiz oy sayısı belli oldu
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı.