Geçici kimlik belgesi nereden ve nasıl alınır? Acil durumlarda... Kimlik kartını kaybedenlerin başvurduğu "geçici kimlik belgesi", e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı bir şekilde alınabiliyor. Peki, geçici kimlik kartı nasıl alınır? Geçici kimlik nereden çıkartılır? Geçici kimlik hakkında merak edilenler...

Kimlik kartını kaybedenler, afetzedeler veya çeşitli sebeplerle kimlik belgesi yanında olmayanlar "geçici kimlik belgesi"ne başvuruyor.

Kimliksiz olarak gezmenin cezası bulunması nedeniyle, bireyler geçici kimliklere sahip olmak istiyor.

e-Devlet üzerinden alınabilen geçici kimlik belgesi, almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

Geçici kimlik kartı nasıl alınır? Geçici kimlik belgesi nereden çıkartılır? soruları arama motorlarına yöneltiliyor.

Kimlik yerine geçen onaylı geçici kimlikler, kurumlar tarafından belirlenen süreler içerisinde kullanılmalıdır. Geçici kimliklerin süresi dolmasıyla birlikte, herhangi bir hükmü yoktur.

Peki, geçici kimlik nasıl alınır? Geçici kimlik nereden alınır? İşte detaylar...

Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

Geçici kimlik belgesi sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden yapmak için birkaç adımı sırasıyla uygulamak yeterli olacaktır. Bu adımlar şu şekildedir:

E-devlet hesabına kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.

Giriş yaptıktan sonra arama kısmına "geçici kimlik belgesi sorgulama" yazılır.

Açılan sayfadan "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum" yazısının başında bulunan kutucuk işaretlenir. Devam et butonuna tıklanır.

Son olarak karşılaşılan sayfada çıkan tüm bilgiler kontrol edilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Açılan belgeyi daha sonra kullanılan cihaza PDF formatında indirebilmek de mümkün olur.

Geçici kimlik belgesi nerelerde geçerlidir?

Nüfus cüzdanı yerine geçecek olan geçici kimlik belgesini kimlik yerine tüm kamu kuruluşları ve resmi işlemlerde kullanabilmek mümkündür.

Tüm devlet dairelerinde, hastanelerde, vergi dairelerinde, belediyelerde, noterlerde, okullarda, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, İŞKUR'da geçici kimlik belgesi, kimlik kartı yerine geçer.

Sınavlara girerken, yurt dışı seyahatlerinde, uçağa binerken gibi birçok durumda geçici kimlik belgesi geçerliliğini korur.