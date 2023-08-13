Geçmişten günümüze gelen mucize! Saunanın daha önce duymadığınız faydaları.. Oldukça eski bir tarihi bulunan sauna, sağlık açısından son derece faydalıdır. Peki sauna nelere iyi gelir? İşte saunanın mucizevi faydaları..

Sauna hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Fakat saunaya aşırıya kaçmadan belirli zaman diliminde girmek gerekiyor.

Özellikle kışın daha sık tercih edilen sauna Türk kültüründe oldukça eski bir gelenektir.

Eski çağlardan günümüzde kadar cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan sauna, alternatif tedavi yöntemi olarakta bilinmektedir.

İşte saunanın bazı faydaları..

Saunanın mucizevi faydaları

- Sauna demans ve alzheimer riskini azaltır. Haftada 1 kez saunaya girmek sizi bunamaktan korur

- Haftada 3 kez saunaya girmek pıhtıya bağlı inme riskini %30 azaltır.

- Sauna hipertansiyon riskini azaltır.

- Sauna cilt üzerindeki gözeneklerinin açılmasını sağladığı için hücre yenilenmesi üzerinde de son derece etkilidir.

- Sauna tansiyon hastalarının ilaç dozunu azaltır, sağlıklı bireylerde tansiyon riskini azaltır.

- Sauna stresi azaltır.

- Derin ve sağlıklı uyku için saunaya gitmek faydalı olacaktır.

- Sauna girmek kan şekerini düzenler

- 15 dakika saunaya girmek böbrek ve karaciğerden atamadığınız bir çok toksini atmanızı sağlar.