'Gelecek 3 Yıl İçin Dolar Tahminleri: Beklenen Dolar Kuru 2024-2026!

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Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu...
Beştepe'de Orta Vadeli Program Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet erkanı programda yer aldı.
Enflasyon, büyüme, döviz başta olmak üzere birçok ekonomik hedef belirlendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcısının merakla beklediği dolar kuruna dair tahmini açıkladı.
2024,2025 ve 2026 yılı dolar kuru tahmini, dikkatleri çekti.
2024-2026 dolar kuru
OVP projeksiyonlarına göre dolar kurunun ortalama olarak 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olması bekleniyor.