Gelin - Damat Bohçası Güncel Liste 2025: Modern ve Kullanışlı Bohça Listesi

Yağmur Uçar

Bohça geleneği, Osmanlı dönemine kadar uzanan, yüzlerce yıllık bir adet.

O dönemlerde özellikle el işi ürünler, ipek kumaşlar, işlemeli örtüler gibi kıymetli eşyalar bohçalara sarılarak gelin ve damat tarafı arasında hediye olarak takdim edilirdi.

Zamanla bu gelenek çeşitlenerek günümüze kadar ulaşmış.

Bu gelenek, evlilik öncesi aileler arasında sıcak bir bağ kurulmasını sağlar.

Hem manevi hem maddi destek sunmanın bir göstergesidir.

GELİN-DAMAT BOHÇASINA NE KONUR

Genellikle nişan sonrası takdim edilen bohçaların içeriği, bölge bölge değişebilir.

Karadeniz’de el emeği ürünlere çok değer verilir; gelin bohçalarında tığ işi ve dantel bolca bulunur.

Ege Bölgesi’nde sade ama zarif sunumlar tercih edilir; lavanta keseleri, kokulu sabunlar sık görülür.

Doğu Anadolu’da daha gösterişli ve zengin içerikler yer alabilir; altın ya da geleneksel kıyafetler gibi.

Günümüzde bohça geleneği yaşatılırken daha pratik ve şık çözümler devreye giriyor. Klasik bohça bezleri yerine özel tasarım kutular ya da sandıklar tercih ediliyor.

Peki; 2025 eksiksiz bohça listesinde neler var? İşte en modern gelin ve damat bohça listesi 2025!

MODERN GELİN BOHÇASI LİSTESİ 2025

Gecelik – Sabahlık takımı (1 ipek, 1 pamuklu)

İç çamaşırı seti (en az 3 takım)

Şık ev terliği

Günlük elbise / eşofman takımı

Bornoz takımı (havlularla birlikte)

Makyaj çantası + temel makyaj ürünleri (fondöten, allık, maskara, ruj)

Cilt bakım seti (temizleyici, serum, nemlendirici)

Parfüm (1 günlük, 1 özel gün için)

Tırnak bakım seti (oje, törpü, tırnak makası)

Saç bakım ürünleri (maske, ısı koruyucu sprey, tarak)

Takı seti (küpe, kolye, bileklik)

Kına gecesi için özel takı/aksesuar

Şal veya fular

El yapımı sabunlar veya kokulu taşlar

Kuran-ı Kerim (isteğe bağlı)

Tesbih ve seccade (isteğe bağlı)

El işi havlu ya da yazma (anne elinden olması çok kıymetli)

Dijital not defteri veya ajanda (evlilik planlaması için)

Kişiselleştirilmiş havlu/bornoz (isim işli)

Bohça kutusu veya sandık (süslenmiş şekilde)

Takı kutusu veya organizer

MODERN DAMAT BOHÇASI LİSTESİ 2025

Takım elbise (düğün veya nişan için)

Gömlek (2–3 adet – klasik ve günlük)

Kravat veya papyon

Pijama takımı + terlik

İç çamaşırı ve çorap seti

Bornoz takımı + havlu seti

Traş seti (tıraş makinesi veya klasik takım)

Tıraş losyonu, aftershave, tıraş köpüğü

Saç jölesi / wax / parfüm

Duş jeli – şampuan – deodorant

Tırnak bakım seti

Kol saati veya bileklik

Kemer, cüzdan, anahtarlık seti

Damatlık mendil ya da yaka çiçeği (düğünle uyumlu)

Kişiselleştirilmiş traş aynası veya bakım kutusu

Mini seyahat bakım çantası

Dijital not defteri / ajanda (evlilik planlaması için)

Sevgiyle yazılmış bir mektup ya da kart