Gelinim Mutfakta piyano kek tarifi! Piyano kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan piyano kek tarifi internette araştırılmaya başladı. Peki piyano kek nasıl yapılır? İşte piyano kek tarifi..

Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının yeni bölümünde yarışmacılardan piyano pasta yapmaları istendi.

Yarışmacılardan piyano kek istenmesinin ardından Gelinim Mutfakta programının izleyicileri piyano kek hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Peki piyano kek nasıl yapılır? İşte çok araştırılan piyano kek tarifi..

Piyano kek için gerekli malzemeler

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı un

Kekini ıslatma için

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Muhallebisi için gerekli malzemeler

2,5 su bardağı süt

2 fincan şeker

2 fincan un

1 paket sıvı krema

Üzeri için

Kakao

İsteğe bağlı hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

Öncelikle keki hazırlıyaın. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyerek yağladığınız yuvarlak borcam veya kare borcama döküp yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye başlayın. Bu esnada muhallebisini hazırlamaya başlayın. Sütü unu ve şekeri krema kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Piştikten sonra ılıyınca içerisine bir paket kremayı döküp mikserle çırpın. Fırından çıkan kekin ilk sıcağı çıkınca ılık olan sütle karıştırdığımız kakao ya da kahveyi her yerine dökerek ıslatın.

Kek sütü iyice çektikten ve soğuduktan sonra hazır olan muhallebiyi üzerine dökün. Son olarak şekil vermek isterseniz, kekin her yerine hindistan cevizi serpip şerit şeklindeki kağıtları üzerine yerleştirin. Her yerine kakao serptikten sonra kağıtları dikkatlice kaldırın ve keki buzdolabında dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun..