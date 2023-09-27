Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nerelerde geçerli 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Genç Kart nedir? Genç Kart başvurusu nereden, nasıl yapılır? Nerelerde geçerli? İşte Genç Kart'ın avantajları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Genç Kart uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

18 yaş üzeri gençlere verilen genç kart nedir? Başvuruları ne zaman başlayacak? Genç kart kullananlara ne gibi avantajlar sunulacak? merak konusu oldu.

Erdoğan, "Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek." dedi.

Genç Kart hakkında bilgiler merak konusu olurken kullanım alanı ve avantajları araştırılıyor.

Peki, Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır? Genç Kart avantajları nelerdir? İşte detaylar...

Genç Kart hakkında

Genç Kart, 18 yaşına giren tüm gençlerin faydalanabileceği, birçok alanda ücretsiz veya indirimli hizmet alabileceği bir kart projesidir.

Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

Zamanla Genç Kart'ın kapsamı genişletilecek.

Genç Kart başvuru detayları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.