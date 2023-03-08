Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gençlerbirliği ve Denizlispor, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

Gençlerbirliği ile Denizlispor, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Mücadelenin detayları merak edilmeye başladı. Futbolseverler Gençlerbirliği ve Denizlispor takımları arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi. Mustafa Dalcı yönetimindeki Gençlerbirliği düşme potasında yer alıyor. Gençlerbirliği ligde oynadığı 23 maçta topladığı 16 puan ile 17. sırada yer alıyor. Giray Bulak yönetimindeki Denizlispor ise 23 maçta topladığı 16 puan ile 18. sırada bulunuyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçın detayları belli oldu. Peki, Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman oynanacak? Gençlerbirliği - Denizlispor maçı 8 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.